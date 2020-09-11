Киев в оранжевой зоне: что запрещено с 14 сентября

В четверг, 10 сентября, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила разделение на зоны карантина в Украине.

Согласно новым разделением Киев попал в оранжевую карантинную зону. Новые правила начнут действовать с 14 сентября.

Что вводиться с 14 сентября в Киеве:

в общественных зданиях и транспорте — маска;

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

заполненность кинотеатров и театров — не более 50%;

перевозки пассажиров в общественном транспорте только по количеству мест для сидения;

запрещается посещать учреждения социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста;

запрещается работа хостелов;

развлекательные заведения и рестораны не могут работать ночью;

запрет на плановые госпитализации в больницах;

спортзалы могут принимать только 1 человека на 10 м²;

ограничения для массовых мероприятий — один человек на 20 м² и не более 100 посетителей.

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Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине зафиксировали 148 756 случаев.

За последние сутки обнаружили еще 3 144 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.