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Факти / Україна / Суспільство

Київ у помаранчевій зоні: що заборонено з 14 вересня

У четвер, 10 вересня, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на зони карантину в Україні.

Згідно з новим поділом, Київ потрапив до помаранчевої карантинної зони. Нові правила починають діяти з 14 вересня.

Що вводиться з 14 вересня у Києві: 

  • в громадських будівлях та транспорті – маска;
  • відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб;
  • заповненість кінотеатрів і театрів – не більше 50%;
  • перевезення пасажирів в громадському транспорті тільки за кількістю місць для сидіння;
  • забороняється відвідувати заклади соціального захисту, де перебувають люди похилого віку;
  • забороняється робота хостелів;
  • розважальні заклади та ресторани не можуть працювати вночі;
  • заборона на планові госпіталізації в лікарнях;
  • спортзали можуть приймати лише 1 людину на 10 м²;
  • обмеження для масових заходів – одна людина на 20 м² і не більше 100 відвідувачів.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Коронавірус в Україні

Щоденна статистика коронавірусу в Україні свідчить, що станом на ранок понеділка, 14 вересня, в Україні зафіксували 156 797 випадків.

За останню добу виявили ще 2 400 інфікованих Covid-19, що свідчить про мінімальне послаблення динаміки захворюваності.

Найбільше випадків коронавірусу зареєстровано у Києві (17 429) та на Харківщині (12 853).

Фото: Dreamstime

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