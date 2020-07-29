При курсе доллара 27-28 грн/1$ в 2021 ВВП просядет на 0,2-0,5% — Минэкономики

Министерство развития экономики провело симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.

Укрепление гривны в 2021 году с прогнозных 29,1 грн/$1 до 27 грн/$1 сократит прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием на 0,5 п.п., а укрепление украинской валюты до 28 грн/$1 — на 0,2 п.п.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления с доработанным макропрогнозом на ближайшие три года, который Кабинет министров должен рассмотреть на заседании в среду, 29 июля.

Обеспокоенность по поводу возможного формирования в 2021 году более крепкой гривны, чем прогнозировалось, выразил Национальный банк, отметило Минэкономики.

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Каким будет курс гривны до конца года

Курс гривны вырастет до конца года до плановых показателей, заложенных в бюджет, и будет на уровне 29-30 грн/1$.

— Может быть управляемая эмиссия, в ограниченных масштабах. Для того, чтобы стимулировать экономику, чтобы немножко оживить кредитный рынок, — прогнозирует политолог Владимир Фесенко.

По состоянию на 29 июля Национальный банк установил курс гривны 27,68 грн/1$.

Фото: НБУ