В трех работах Шкарлета обнаружили плагиат

В работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.

Это подтвердил комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования.

По словам народного депутата от партии Голос Инны Совсун, плагиат обнаружили в трех работах Сергея Шкарлета.

— Это подтвердили и трое международных экспертов, и украинские специалисты, поэтому сомнений не остается, — написала Инна Совсун в Facebook.

Совсун добавила, что Шкарлет отрицает все обвинения, а акции протеста против его назначения считает проплаченной кампанией.

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Также она добавила, что в связи с этим Шкарлет не может возглавлять Министерство образования.

Народный депутат призвала общество обратиться к Владимиру Зеленскому, с требованием отправить в отставку Шкарлета.

Сьогодні Комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти — органу, уповноважений приймати рішення щодо… Опубликовано Inna Sovsun — офіційна сторінка Пятница, 11 сентября 2020 г.

В июне временный и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет не получил заработной платы. Чиновник был назначен на должность 26 июня. Он задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и $30 тыс. наличными.