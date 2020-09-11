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Факти / Україна / Суспільство

У трьох роботах Шкарлета виявили плагіат

У роботах в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета є плагіат.

Це підтвердив комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти.

За словами народного депутата від партії Голос Інни Совсун, плагіат виявили в трьох роботах Сергія Шкарлета.

– Це підтвердили і троє міжнародних експертів, і українські фахівці, тому сумнівів не залишається, – написала Інна Совсун в Facebook.

Совсун додала, що Шкарлет заперечує всі звинувачення, а акції протесту проти його призначення вважає проплаченою кампанією.

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Також вона додала, що в зв’язку з цим Шкарлет не може очолювати Міністерство освіти.

Народний депутат закликала суспільство звернутися до Володимира Зеленського, з вимогою відправити у відставку Шкарлета.

Сьогодні Комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти – органу, уповноважений приймати рішення щодо…

Опубликовано Inna Sovsun – офіційна сторінка Пятница, 11 сентября 2020 г.

У червні тимчасовий в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет не отримав заробітної плати. Чиновник був призначений на посаду 26 червня. Він задекларував 42,8 тис. гривень середньої щомісячної зарплати і $30 тис. готівкою.

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