Правоохранители расследуют нарушение карантина в Одессе на День города. Организаторов праздников могут оштрафовать на 170 тыс. грн.

Об этом полиция сообщила Владимиру Зеленскому во время совещания.

— На праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм, — доложили президенту.

Организаторов праздников могут оштрафовать, если установят причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных коронавирусом или смертностью.

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До этого министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавируса в городе.

День Одессы

2 сентября в Одессе тысячи людей вышли на праздничный концерт, посвященный Дню города. Сцена стояла возле Потемкинской лестницы.

На концерт пришло очень много людей, несмотря на карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса.

Тысячи людей стояли близко друг к другу. Большинство из них находились на концерте без защитных масок.