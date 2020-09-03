2 сентября в Одессе тысячи людей вышли на праздничный концерт, посвященный Дню города.
Сцена стояла возле Потемкинской лестницы.
На концерт пришло очень много людей, несмотря на карантинные ограничения, которые введены в стране из-за пандемии коронавируса.
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Тысячи людей стояли близко друг к другу. Большинство из них находились на концерте без защитных масок.
После выступлений артистов, одесситов и туристов ждал праздничный фейерверк.
Нарушение карантина в Одесской области
Одесса не впервые попадает в список нарушителей правил карантина. Заведения проводят массовые мероприятия, а посетители не соблюдают дистанцию и не носят маски.
В июле в Одессе правила адаптивного карантина нарушили в шести элитных развлекательных заведениях города. В частности, ресторан Соло и клубы Ибица, Итака, Red Line и Вестерн.
С начала курортного сезона и до 10 июля, полиция Одессы составила 152 админпротокола