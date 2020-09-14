Правоохоронці розслідують порушення карантину в Одесі на День міста. Організаторів свят можуть оштрафувати на 170 тис. грн.

Про це поліція повідомила Володимиру Зеленському під час наради.

– На святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм, – доповіли президенту.

Організаторів свят можуть оштрафувати, якщо встановлять причинно-наслідковий зв’язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірус чи смертністю.

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До цього міністр охорони здоров’я Максим Степанов спрогнозував спалах коронавірусу в місті.

День Одеси

2 вересня в Одесі тисячі людей вийшли на святковий концерт, присвячений Дню міста. Сцена стояла біля Потьомкінських сходів.

На концерт прийшло дуже багато людей, незважаючи на карантинні обмеження, які введені в країні через пандемію коронавірусу.

Тисячі людей стояли близько один до одного. Більшість з них перебували на концерті без захисних масок.