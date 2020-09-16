Изменение климата в Украине: какие последствия и чего ждать

2020 год ознаменовался не только пандемией коронавируса, но и многими другими проблемами. В частности, мы обращаем больше внимания на наш климат.

Зима в начале года выдалась очень теплой, а лето, казалось, было еще жарче.

И в последующие годы ожидается постепенное повышение температуры. Но действительно ли это говорит об изменении климата в Украине?

Изменения с годами

То, что определенные изменения в привычной для Украины погоде все же происходят, видимо, чувствуют все. Последняя зима на территории страны была необычно теплой, а метеорологическая весна пришла уже в середине февраля.

В некоторые дни лета температура била рекорды, которые, порой, держались около 140 лет.

Сейчас в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины констатируют стабильный рост температуры воздуха на территории государства.

В течение последних 30 лет средняя годовая температура в стране выросла на 1,2°.

— Средняя месячная температура воздуха в феврале, марте, июне, октябре, ноябре и декабря 2019 года была самой высокой или одной из самых высоких для этих месяцев за весь период инструментальных наблюдений за погодой (с конца 19 века), — сообщают в Министерстве защиты окружающей среды.

Если посмотреть на общие тенденции за последние десятилетия, то можно увидеть, что каждое следующее десятилетие было более жарким, чем предыдущее.

В комментарии Фактам ICTV экс-глава Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что из-за изменения климата в стране появилась новая живность.

— Появляются не свойственные Украине виды растений и животных, которые раньше здесь не обитали. Это происходит потому, что становится теплее, и они “мигрируют” к нам, — говорит Еременко.

Некоторые даже считают, что скоро зима, в привычном нам понимании, исчезнет из Украины, о чем говорили еще несколько лет назад. И вот к началу 2020 года эти прогнозы фактически оправдались.

— Климатическая система изменилась. То есть зима осталась в прошлом. К сожалению, все происходит достаточно быстро, у нас значительно потеплеет декабрь и он перестанет быть привычным зимним месяцем, что мы сейчас и видим, — рассказывала Deutsche Welle климатолог Светлана Краковская.

Согласно данным, опубликованным Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов, климат в Украине действительно стал более засушливым. И в будущем это приведет к ряду проблем. А часть из них мы видим уже сейчас.

Первые последствия

Большинство климатологов склоняются к мысли, что человечество уже может увидеть плоды изменения климата. И Украина — не исключение.

Особенно остро мы стали их чувствовать в течение последних лет в виде постоянных засух, которые уничтожали урожаи. Они охватывают около 30% территории Украины примерно раз в два-три года.

А вместе с малоснежной зимой и высокой среднегодовой температурой количество засух будет только расти. Через несколько десятков лет это может стать едва ли не ежегодной “акцией”.

— Засухи также могут играть критическое значение на территориях выращивания сельскохозяйственных культур: недостаточность грунтовых вод негативно влияет на влажность почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Правда, ожидаемое потепление климата именно в Украине приведет к нестабильности снежного покрова и уменьшение поступления талой воды в реки. Это повлечет за собой высыхание мелких рек, особенно в горных и предгорных районах страны, — пишет старшая исследовательница Национальной академии наук Украины Галина Трипольская.

И засухи — не единственная проблема. В конце 2019 года в Австралии вспыхнули лесные пожары, опустошали все на своем пути. Сгорело более 6 млн гектаров лесов, погибли тысячи животных.

А в 2020 году массовые возгорания лесов начались на западном побережье Соединенных Штатов Америки и продолжаются по сей день, истребляя тысячи гектаров растительности и сотни домов.

— У нас увеличилась продолжительность периодов засух и в прошлом году это привело к пожарам, возможно и этот год не станет исключением. Причиной пожаров часто становится неосторожность людей, но когда земля и растительность увлажненные из-за осадков, то и огонь не так быстро распространяется, как это происходит сейчас. Поэтому косвенно изменения климата привели к увеличению количества пожаров, — рассказывает экс-глава Украинской климатической сети.

В то же время, мы видим уменьшение количества осадков. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества регионов, где это происходит в теплое время года.

— В Украине в среднем годовая сумма осадков за базовый период 1961-1990 годов (норма) составляет 578 мм. За период 1991-2017 годов она в среднем не уменьшилась, наблюдался небольшой прирост (около 2%). Однако при этом усиливается тенденция к неравномерному распределению осадков в течение года, что приводит к большему количеству и интенсивности чрезвычайных явлений погоды, — пишут в Министерстве защиты окружающей среды.

То есть даже если выпадет достаточное количество осадков, то из-за их большей кучности будут возникать, например, паводки.

— В Украине начало выпадать не характерное для страны количество дождей. Когда за короткий промежуток времени выпадает, допустим, месячная норма осадков и с ними не справляется канализационная система городов. Поэтому в соцсетях и появляются видео, на которых на улицах городов по колено воды. Наша канализация не запроектирована под подобное количество осадков, а выпадение большого количества осадков также является следствием изменений климата, — говорит Еременко.

А это также не предусматривает ничего хорошего для жизни страны.

Угрозы в будущем

Изменение климата будет продолжаться и в последующие годы, ведь пока мы коренным образом не изменим ситуацию в мире, то и в Украине ничего не поменяется. Это — глобальный процесс, который невозможно остановить только собственными усилиями.

Конечно, вместе с этим будут и углубляться вышеуказанные проблемы. Но для Украины, по мнению Еременко, они будут не самыми худшими.

— В Украине каких-то катастрофических последствий (из-за изменения климата — Ред.) не будет. Есть страны, которые из-за поднятия уровня океана просто исчезнут. Украине подобное не грозит, к счастью, — рассказывает экс-глава Украинской климатической сети.

И тогда мы можем столкнуться с ситуацией, когда Украина станет “лакомым кусочком” для так называемых климатических беженцев.

А вот что будет с другими странами — трудно сказать. С одной стороны, приятно, что наше государство окажется в центре внимания и сможет помочь кому-то, с другой — это может привести к катастрофе.

— У нас будет другая проблема — климатические беженцы из стран, где нельзя будет жить из-за изменений климата. Еще одна угроза — сложности с выращиванием пищи, ведь из-за изменений климата погода станет менее прогнозируемой. Мы смогли развиться как цивилизация, поскольку на планете была прогнозируемая погода. Нам удалось научиться выращивать пищу в объемах, достаточных для того, чтобы прокормить нашу цивилизацию. Если мы не сможем выращивать пищу из-за непредсказуемости погоды — это быстро разрушит все, — говорит Еременко.

В ближайшее время нам придется приспосабливаться к условиям жизни уже в, так сказать, обновленной среде. Если проще, то зимой отопление уже не будет столь критическим, а летом придется “спасаться” от температуры под 40°.

Да, это произойдет не за один день, ведь чтобы средняя температура выросла даже на один градус понадобились десятилетия. Но мы не застрахованы от того, что этот процесс ускорится.

Необходимо многое адаптировать к новым реалиям и тогда, возможно, в Украину вернется и морозная зима и менее жаркое лето. А пока стоит рассчитывать только на более теплую погоду.

Владислав Бомбела