За последние сутки на фронте зафиксировано 271 боевое столкновение.

Вчера противник нанёс один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 90 авиаударов, сбросив 272 управляемые авиабомбы.

Кроме того, он задействовал 10 063 дрона-камикадзе и осуществил 30 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 — из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация в Украине на 8 июля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки произошло два боевых столкновения с противником, агрессор 55 раз обстрелял позиции наших войск и населенные пункты, в том числе два раза — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Артильное и в сторону населенных пунктов Кудиевка, Хатне.

На Купянском направлении враг совершил две атаки в сторону населенных пунктов Купянск-Вузловой и Кившаровка.

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новомихайловка, Копанки, Дробишево, Ямполь, Надежда, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Боровая, Лиман, Озерное, Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз, в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Ризниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Дорожное, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Родинское, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергиевка.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районе Калиновского и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Горкое, Цветково, Староукраинка, Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное, Еленоконстантиновка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за последние сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 8 июля 2026 года

личного состава – около 1 413 510 (+1 260) человек;

танков – 12 100 (+3) шт.;

боевых бронированных машин – 24 903 (+4) шт.;

артиллерийских систем — 45 569 (+61) шт.;

РСЗО — 1 918 (+1) шт.;

средств ПВО — 1 478 (+0) шт.;

самолетов — 436 (+0) шт.;

вертолетов — 353 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 1 853 (+5) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 396 920 (+2 074) шт.;

крылатых ракет — 4 887 (+0) шт.;

кораблей/катеров — 33 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 117 547 (+462) шт.;

специальной техники – 4 398 (+4) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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