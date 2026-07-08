Атака на Полтавский район: РФ нанесла удар по энергетическому объекту и АЗС, есть раненые
В ночь на 8 июля российские войска дважды атаковали Полтавский район ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Атака на Полтавский район 8 июля: что известно
В 22:47 глава Полтавской ОВА сообщил, что российские войска атаковали один из объектов энергетики в Полтавском районе.
По предварительным данным, в результате этой атаки на Полтавский район пострадали три человека. Их состояние и другие обстоятельства атаки уточняются.
Позже, в 00:19, Виталий Дякивнич сообщил еще об одной атаке на Полтавский район.
По его словам, вражеский дрон попал в автозаправочную станцию. По предварительным данным, в результате этого удара никто не пострадал.
Сейчас уточняется информация о масштабах разрушений в результате атаки на Полтавский район 8 июля.
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