По меньшей мере три человека пострадали после взрывов в Запорожье сегодня утром, 8 июля, когда враг бил по городу корректируемыми авиабомбами (КАБами).

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 8 июля: что известно

Перед взрывами в Запорожье и области объявили об угрозе применения корректируемых авиационных бомб.

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Вскоре после этого прогремели взрывы в Запорожье.

По словам Ивана Федорова, одна из российских корректируемых авиабомб попала на территорию предприятия пищевой промышленности. В результате удара там разрушены производственные помещения.

Пострадал 43-летний работник. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Позже стало известно еще об одном ударе по территории гаражного кооператива.

В результате этой атаки были разрушены и повреждены здания, а ранения получили еще два человека — 76-летние мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились за помощью к врачам.

Кроме того, из-за российского обстрела без электроснабжения остались 15 342 абонента, среди которых 14 574 бытовых и 768 юридических потребителей.

По словам Федорова, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Окончательные последствия взрывов в Запорожье 8 июля в данный момент устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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