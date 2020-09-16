КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ

Конституционный суд Украины признал не соответствующими Основному закону ряд положений о Национальном антикоррупционном бюро. Соответствующие положения утрачивают силу через три месяца, без права на обжалование.
Фактически суд забрал у президента влияние на это ведомство.
Неконституционными признали такие полномочия президента:
- назначать и освобождать от должности директора НАБУ;
- определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ;
- определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ;
- утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.
В НАБУ от комментариев воздерживаются и ожидают на публикацию полного текста решения КСУ.
#НАБУ чекає на публікацію повного тексту рішення #КСУ щодо визнання неконституційними окремих положень Закону «Про НАБУ» для аналізу та подальших коментарів#БоротьбаТриває
— NAB Ukraine (@nab_ukr) September 16, 2020
28 августа 2020 Конституционный суд Украины признал неконституционным указ от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Источник: КСУ