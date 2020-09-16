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Факты / Украина / Политика

КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ

Конституционный суд Украины признал не соответствующими Основному закону ряд положений о Национальном антикоррупционном бюро. Соответствующие положения утрачивают силу через три месяца, без права на обжалование.

Фактически суд забрал у президента влияние на это ведомство.

Неконституционными признали такие полномочия президента:

  • назначать и освобождать от должности директора НАБУ;
  • определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ;
  • определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ;
  • утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

В НАБУ от комментариев воздерживаются и ожидают на публикацию полного текста решения КСУ.

28 августа 2020 Конституционный суд Украины признал неконституционным указ от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Источник: КСУ

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