КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ

Конституционный суд Украины признал не соответствующими Основному закону ряд положений о Национальном антикоррупционном бюро. Соответствующие положения утрачивают силу через три месяца, без права на обжалование.

Фактически суд забрал у президента влияние на это ведомство.

Неконституционными признали такие полномочия президента:

назначать и освобождать от должности директора НАБУ;

определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ;

определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ;

утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

В НАБУ от комментариев воздерживаются и ожидают на публикацию полного текста решения КСУ.

#НАБУ чекає на публікацію повного тексту рішення #КСУ щодо визнання неконституційними окремих положень Закону «Про НАБУ» для аналізу та подальших коментарів#БоротьбаТриває — NAB Ukraine (@nab_ukr) September 16, 2020

28 августа 2020 Конституционный суд Украины признал неконституционным указ от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Источник: КСУ