КСУ визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ

Конституційний суд України визнав такими, що не відповідають Основному закону низку положень про Національне антикорупційне бюро. Відповідні положення втрачають чинність через три місяці, без права на оскарження.

Фактично суд забрав у президента вплив на це відомство.

Неконституційними визнали такі повноваження президента:

призначати та звільняти з посади директора НАБУ;

визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ;

визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ;

затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

В НАБУ від коментарів утримуються та очікують на публікацію повного тексту рішення КСУ.

#НАБУ чекає на публікацію повного тексту рішення #КСУ щодо визнання неконституційними окремих положень Закону «Про НАБУ» для аналізу та подальших коментарів#БоротьбаТриває — NAB Ukraine (@nab_ukr) September 16, 2020

28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Джерело: КСУ