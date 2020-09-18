ЕС призвал изменить закон о НАБУ в ближайшее время

Европейский Союз призвал Верховную Раду Украины изменить закон об Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) согласно Конституции в ближайшее время.

В ЕС напомнили, что независимость НАБУ является главным условием безвиза и макрофинансовой помощи.

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Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано отметил, что в Европейском Союзе приняли во внимание решение Конституционного суда относительно бюро и они призывают украинский парламент изменить закон в соответствии с Конституцией.

— Мы хотели бы подчеркнуть важность юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы. Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи, — добавил представитель.

16 сентября КСУ признал неконституционными ряд положений в законе о НАБУ, а именно о полномочиях президента Украины участвовать в образовании Национального антикоррупционного бюро, назначать и увольнять директора.

Кроме этого, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ и определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора.

Источник: DW