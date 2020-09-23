Мы будем следить за этим: посол ЕС о ситуации с безвизом для Украины

Евросоюз следит за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму. В то время посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас выразил обеспокоенность этим и пообещал следить за ходом событий.

По его словам, условия для безвизового режима включают в том числе институциональные вещи.

— И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры … Мы, конечно, не комментируем никак решение Конституционного суда (о неконституционности указа о назначении директора НАБУ, — Ред.). Но мы хотим сделать акцент на правовой конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро, — отметил Маасикас.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг бюро должна решиться в ближайшее время.

— Это, конечно, то, о чем Евросоюз и партнеры Евросоюза наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, и мы будем следить за этим очень внимательно, — добавил посол.

Он также уточнил, что заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон о прямой угрозе для безвизового режима с Украиной имеет вес, но окончательное решение за Еврокомиссией. В то же время в этих вопросах пока не сделано ничего необратимого.

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Угрозы евродепутатов отменой безвиза для Украины

В Европарламенте пригрозили Украине отменой безвизового режима из-за ситуации с антикоррупционными органами.

Первой причиной стало то, что Верховная Рада включила в состав конкурсной комиссии по административным должностям в Специализированной антикоррупционной прокуратуре людей, которых в ЕП посчитали неопытными.

Вторым поводом стало решение Конституционного суда Украины по Национальному антикоррупционному бюро, которым был признан неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника главой бюро.

А 16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона. В ЕС отреагировали на это и призвали можно быстрее изменить действующее законодательство.