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Факты / Украина / Бизнес и финансы

ЕС предоставит Украине €1,2 млрд помощи, но есть условия — Боррель

ЕС готов предоставить Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи, но для этого ей нужно конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся верховенства права.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве во вторник.

Читайте: Есть прогресс: в ОП ожидают миссию МВФ осенью в онлайн-режиме

Встреча Зеленского и Борреля в Украине

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Боррелем в Киеве, во время которой политики обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе и ситуацию во временно оккупированном Крыму.

Зеленский отметил, что на этой неделе представители ЕС воочию увидят, как украинские военные защищают свою территорию и соблюдают режим тишины.

— Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории, — сказал президент Украины.

  • ЕС предоставит Украине €1,2 млрд помощи, но есть условия — Боррель
  • ЕС предоставит Украине €1,2 млрд помощи, но есть условия — Боррель
  • ЕС предоставит Украине €1,2 млрд помощи, но есть условия — Боррель
  • ЕС предоставит Украине €1,2 млрд помощи, но есть условия — Боррель
  • ЕС предоставит Украине €1,2 млрд помощи, но есть условия — Боррель
  • ЕС предоставит Украине €1,2 млрд помощи, но есть условия — Боррель
  • ЕС предоставит Украине €1,2 млрд помощи, но есть условия — Боррель
  • ЕС предоставит Украине €1,2 млрд помощи, но есть условия — Боррель
ЕС предоставит Украине €1,2 млрд помощи, но есть условия — Боррель / 4 фотографии

Как программа МВФ привязана к другой помощи Украине

К программе stand-by для Украины, которую МВФ утвердил 9 июня, также привязано другое международное финансирование Украины.

В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и €600 млн от ЕС.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Офис президента

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