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Факты / Украина

Погода на осень и зиму: когда похолодает и будет ли снег

Украина сейчас переживает бабье лето, которое продержится до конца сентября.

Об этом рассказала начальник отдела климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

— Бабье лето закончится в начале октября резким похолоданием. Возможно, не длительным, но все равно октябрь будет отличаться от сентября, — сказала она.

Из-за изменения климата ноябрь не станет более холодным, чем октябрь, добавила Мартазинова.

— А ноябрь будет точно таким же по температуре, как октябрь. В ноябре будет примерно +10°…+12°, — спрогнозировала метеоролог.

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Погода зимой

Прогнозировать погоду на зиму еще сложно, но в начале декабря снег вряд ли будет лежать из-за теплой погоды в ноябре, рассказала Мартазинова.

— В начале зимы будет идти мокрый снег, но из-за высокой температуры воздуха он не будет ложиться, — сказала эксперт.

Ранее слова Мартазиновой подтвердила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

— Ожидать снежные и морозные зимы в широте, где находится украинская столица, очень оптимистично, — сказала она и объяснила, что из-за изменений климата в будущем Киеву будет присущ степной климат, который сейчас характерен для юга Украины.

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