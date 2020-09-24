Україна нині переживає бабине літо, яке протримається до кінця вересня.

Про це розповіла начальник відділу кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

– Бабине літо закінчиться на початку жовтня різким похолоданням. Можливо, не тривалим, але все одно жовтень буде відрізнятися від вересня, – сказала вона.

Через зміни клімату листопад не стане холоднішим за жовтень, додала Мартазінова.

– А листопад буде однаковим за температурою, як жовтень. У листопаді буде приблизно +10°…+12°, – спрогнозувала метеоролог.

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Погода взимку

Прогнозувати погоду на зиму ще складно, але на початку грудня сніг навряд чи лежатиме через теплу погоду в листопаді, розповіла Мартазінова.

– На початку зими йтиме мокрий сніг, але через високу температуру повітря він не буде лягати, – сказала експерт.

Раніше слова Мартазинової підтвердила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.