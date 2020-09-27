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Факты / Украина

На Донбассе трое военных подорвались на неизвестной взрывчатке

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС в районе населенного пункта Орехово трое украинских военнослужащих получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

В штабе сообщили, что их оперативно доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

В целом ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Хотя за прошедшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

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В частности, огневую активность вооруженных формирований РФ из станкового автоматического гранатомета зафиксировали недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия — возле Верхнеторецкого.

В то же время вблизи Авдеевки ночью враг провоцировал украинских военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Но боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

Боевики уже неоднократно нарушали перемирие на Донбассе. В частности, 24 сентября российско-оккупационные войска трижды открывали огонь.

А на Приазовье украинские военные заметили два беспилотных летательных аппарата противника, которые пересекли линию разграничения.

Источник: Штаб ООС

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