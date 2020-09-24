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Факты / Украина

Российские оккупанты трижды нарушили перемирие

За прошедшие сутки, 23 сентября, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили перемирье.

На Приазовье украинскими военными были замечены два беспилотных летательных аппарата противника, которые пересекли линию разграничения.

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— На Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинский средствами радиоэлектронной борьбы враждебные БПЛА типа Квадрокоптер и Фантом-4 было подавлено, — сообщает штаб ООС.

Режим прекращения огня боевики нарушили вблизи Попасной, осуществив два выстрела из автоматического станкового гранатомета в сторону украинских позиций. Потери из-за военных ООС нет.

Число жертв во время “перемирия”

Полное прекращение огня на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начало действовать с полуночи 27 июля. Однако боевики регулярно нарушают договоренности.

6 сентября из-за провокации оккупационных войск погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.

Источник: Штаб ООС

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