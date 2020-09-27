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Факти / Україна

На Донбасі троє військових підірвалися на невідомій вибухівці

Минулої доби у зоні проведення ООС у районі населеного пункту Оріхове троє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

У штабі повідомили, що їх оперативно доправили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу.

Загалом ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. Хоча за минулу добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

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Зокрема, вогневу активність збройних формувань РФ зі станкового автоматичного гранатомета зафіксували неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї – біля Верхньоторецького.

Водночас поблизу Авдіївки вночі ворог провокував українських військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета. Але бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

Бойовики вже неодноразово порушували перемир’я на Донбасі. Зокрема, 24 вересня російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь.

А на Приазов’ї українські військові помітили два безпілотні літальні апарати противника, які перетнули лінію розмежування.

Джерело: Штаб ООС

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