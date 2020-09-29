Боевики пять раз нарушили тишину и применили противотанковый гранатомет

В зоне боевых действий на Донбассе 28 сентября боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь нет.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время — с станковой противотанкового гранатомета.

Вблизи Авдеевки боевики провоцировали украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксировали у населенного пункта Шуми. На этом участке боевики применяли стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

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Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Жертвы во время “перемирия”

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.