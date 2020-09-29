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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики п’ять разів порушили тишу та застосували протитанковий гранатомет

У зоні бойових дій на Донбасі 28 вересня бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат немає.

Неподалік населеного пункту Старогнатівка бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час — зі станкового протитанкового гранатомета.

Поблизу Авдіївки бойовики провокували українських військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксували біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці бойовики застосовували стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

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Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Жертви під час “перемир’я”

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.

Джерело: Штаб ООС

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