Верховная Рада Украины приняла законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови. Закон №3648 должен регулировать деятельность, связанную с донорской кровью и компонентами крови, устанавливать стандарты качества компонентов крови и безопасности доноров и реципиентов, защищать их права и интересы.

Среди прочего, основные положения проекта таковы:

создание специального органа, который будет заниматься лицензированием деятельности субъектов системы крови и контролировать их, следить за выполнением требований безопасности и качества;

введение требований по качеству крови на основе стандартов Директивы ЕС;

обновление системы льгот — оплату за услуги донора хотят отменить;

создание Национального реестра доноров или компонентов крови и лиц, которые не могут заниматься донорством. Интеграция этих данных в электронную систему здравоохранения eHealth;

обновление базы правового регулирования системы крови для привлечения инвестиций. Открытие частных объектов, подконтрольных государству.

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Украинка стала донором плазмы для больных Covid-19

Жительница Черкасс стала первым в Украине донором плазмы для больных Covid-19. Женщине удалось вылечиться от коронавируса, после этого она решила помогать больным.

По словам врачей, плазма крови людей, переболевших коронавирусом, необходимая для изготовления соответствующих лекарств, поскольку там содержится высокий уровень антител.