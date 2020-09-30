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Факты / Украина / Политика

Верховная Рада приняла законопроект о безопасности и качестве донорской крови

Верховная Рада Украины приняла законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови. Закон №3648 должен регулировать деятельность, связанную с донорской кровью и компонентами крови, устанавливать стандарты качества компонентов крови и безопасности доноров и реципиентов, защищать их права и интересы.

Среди прочего, основные положения проекта таковы:

  • создание специального органа, который будет заниматься лицензированием деятельности субъектов системы крови и контролировать их, следить за выполнением требований безопасности и качества;
  • введение требований по качеству крови на основе стандартов Директивы ЕС;
  • обновление системы льгот — оплату за услуги донора хотят отменить;
  • создание Национального реестра доноров или компонентов крови и лиц, которые не могут заниматься донорством. Интеграция этих данных в электронную систему здравоохранения eHealth;
  • обновление базы правового регулирования системы крови для привлечения инвестиций. Открытие частных объектов, подконтрольных государству.

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Украинка стала донором плазмы для больных Covid-19

Жительница Черкасс стала первым в Украине донором плазмы для больных Covid-19. Женщине удалось вылечиться от коронавируса, после этого она решила помогать больным.

По словам врачей, плазма крови людей, переболевших коронавирусом, необходимая для изготовления соответствующих лекарств, поскольку там содержится высокий уровень антител.

Фото: Dreamstime

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