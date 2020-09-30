Верховна Рада України ухвалила законопроект про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. Закон №3648 регулюватиме діяльність, пов’язану з донорською кров’ю та компонентами крові, встановлюватиме стандарти якості компонентів крові та безпеки донорів і реципієнтів, захищатиме їхні права та інтереси.

Серед іншого, основні положення проекту такі:

створення спеціального органу, який буде займатися ліцензуванням діяльності суб’єктів системи крові та контролюватиме їх, стежитиме за виконанням вимог щодо безпеки та якості;

запровадження вимог щодо якості крові на основі стандартів Директив ЄС;

оновлення системи пільг – оплату за послуги донора хочуть скасувати;

створення Національного реєстру донорів або компонентів крові та осіб, які не можуть займатися донорством. Інтеграція цих даних до електронної системи охорони здоров’я eHealth;

оновлення бази правового врегулювання системи крові для залучення інвестицій. Відкриття приватних об’єктів, підконтрольних державі.

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Українка стала донором плазми для хворих на Covid-19

Жителька Черкас стала першим в Україні донором плазми для хворих на Covid-19. Жінці вдалося вилікуватися від коронавірусу, після цього вона вирішила допомагати хворим.

За словами лікарів, плазма крові людей, які перехворіли на коронавірус, необхідна для виготовлення відповідних ліків, оскільки там міститься високий рівень антитіл.