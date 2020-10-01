С 1 октября водители транспортных средств обязаны включать фары во время движения на загородных дорогах днем.

Правило будет действовать до 1 мая следующего года, говорится в п. 9.8 ПДД Украины, за его нарушение штраф — от 425 до 510 грн.

Речь идет о ближних фарах, дальние — используются только в определенных условиях, например, когда недостаточная видимость на дороге. Но дальний свет не должен слепить других участников дорожного движения.

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Норма об обязательном включение фар в любое время суток связана с сокращение светового дня, из-за чего видимость на дорогах становится хуже.

Штрафы за нарушение ПДД

С 1 июня в Украине начала действовать система видеофиксации нарушений ПДД.

В связи с этим водитель не сразу может узнать о нарушении правил и наказании за это.

Факты ICTV подготовили материал о том, на каких ресурсах и как можно узнать о наличии штрафов.

Источник: Постановление КМУ о Правилах дорожного движения