Автофиксация нарушений ПДД: система не штрафует евробляхи

Система автофиксации нарушений ПДД не штрафует автомобили с иностранной регистрацией за превышение скорости.

Также к ответственности привлекается юридический владелец авто, а не нарушитель, который по факту находился за рулем.

По словам заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко, сейчас разрабатывается система совместно с пограничной службой, чтобы урегулировать этот вопрос.

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Система автофиксации нарушений ПДД

С 1 июня в Киеве и области заработала фото- и видеофиксация нарушений ПДД. За первые восемь минут работы система обнаружила 262 факта превышения скорости.

Штрафы водители получают по Укрпочте. Еще их можно увидеть в электронном кабинете водителя в системе МВД.

За превышение скорости на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.

Сейчас камеры фиксируют только превышение скорости. Позже они будут отслеживать проезд на красный свет светофора или по полосе общественного транспорта.

Камеры по всей территории страны планируют установить до конца года.