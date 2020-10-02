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Факты / Украина / Общество

Стреляли из гранатомета: боевики в очередной раз нарушили “перемирие”

В течение суток, 1 октября, на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета вблизи Станицы Луганской и из подствольного гранатомета неподалеку Орехово.

Также военнослужащие ВСУ и пожарные ГСЧС ликвидировали пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое.

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С начала текущих суток, 2 октября, около Авдеевки боевики дважды нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы различных систем.

Число жертв во время “перемирия”

Полное прекращение огня на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начало действовать с полуночи 27 июля. Однако боевики регулярно нарушают договоренности.

6 сентября из-за провокации оккупационных войск погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.

Источник: Штаб ООС

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