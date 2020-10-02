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Факти / Україна / Суспільство

Стріляли з гранатомета: бойовики вкотре порушили “перемир’я”

Упродовж доби, 1 жовтня, на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Бойовики вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської та з підствольного гранатомета неподалік Оріхового.

Також військовослужбовці ЗСУ та пожежники ДСНС ліквідували пожежі у районі населених пунктів Підлісне, Половинкине, Сєвєродонецьк, Золоте, Хутір Вільний, Попасна та Троїцьке.

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Від початку поточної доби, 2 жовтня, поблизу Авдіївки бойовики двічі порушили режим припинення вогню, застосовуючи гранатомети різних систем.

Кількість жертв під час “перемир’я”

Повне припинення вогню на окупованих територіях Донецької та Луганської областей почало діяти з опівночі 27 липня. Проте бойовики регулярно порушують домовленості.

6 вересня через провокації окупаційних військ загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.

Джерело: Штаб ООС

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