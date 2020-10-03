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Факты / Украина

SkyUp и МАУ отменили ближайшие рейсы в Ереван

Из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией авиакомпании SkyUp и МАУ отменили ближайшие рейсы в армянскую столицу Ереван.

Вылеты самолетов авиакомпаний, запланированные на 5 октября 2020 года, не состоятся.

В то же время компании планируют контактировать с пассажирами и предоставить необходимую информацию по ситуации.

Читайте: МАУ отменила рейсы в Ереван из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Решение пока касается только рейсов, запланированных на 5 число. По поводу других вылетов информация будет уточняться.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией

27 сентября стало известно, что Азербайджан атаковал непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Об этом заявили в Минобороны Армении.

В то же время Азербайджан обвинил Ереван в провокациях, страна начала проводить контроперацию.

В зоне Нагорного Карабаха возобновились боевые действия, поэтому в Армении, Азербайджане и непризнанной НКР ввели военное положение.

Источник: МАУ, avianews.com

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