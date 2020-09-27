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Факты / Украина

МАУ отменили рейсы в Ереван из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Рейсы авиакомпании Международные авиалинии Украины в Ереван приостановлены в связи с возобновлением боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ в Facebook в воскресенье вечером.

Соответствующее решение было принято в связи с наличием рисков, которые определили специалисты МАУ.

Полеты приостановлены, в том числе, с учетом заявления армянских властей о введении военного положения и мобилизации.

МАУ ожидает разъяснений от Баку и Еревана на тему обеспечения безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией, заявили в компании.

Состоятся ли рейсы МАУ в Баку, которые запланированы с 4 октября 2020 года, будет решено с учетом обновления информации, добавил авиаперевозчик.

ЧитайтеОбострение в Нагорном Карабахе: что произошло и почему Азербайджан и Армения возобновили бои

Конфликт между Азербайджаном и Арменией

27 сентября Минобороны Армении заявило, что Азербайджан атаковал непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Со своей стороны Азербайджан обвинил Ереван в провокациях и сообщил, что начал “контроперацию”.

В связи с возобновление боевых действий в зоне Нагорного Карабаха в Армении, Азербайджане и непризнанной НКР ввели военное положение.

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