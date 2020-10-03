Через конфлікт між Азербайджаном і Вірменією авіакомпанії SkyUp і МАУ скасували найближчі рейси до вірменської столиці Єревана.

Вильоти літаків авіакомпаній, заплановані на 5 жовтня 2020 року, не відбудуться.

Водночас компанії планують контактувати з пасажирами і надати необхідну інформації щодо ситуації.

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Рішення поки стосується лише рейсів, запланованих на 5 число. З приводу інших вильотів інформація уточнюватиметься.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією

27 вересня стало відомо, що Азербайджан атакував невизнану Нагірно-Карабахську республіку. Про це заявили у Міноборони Вірменії.

Водночас Азербайджан звинуватив Єреван у провокаціях, країна розпочала проводити контроперацію.

У зоні Нагірного Карабаху відновилися бойові дії, через це у Вірменії, Азербайджані та невизнаній НКР запровадили воєнний стан.

Джерело: МАУ, avianews.com