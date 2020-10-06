Зеленский: Говорю открыто – сначала граница, а затем выборы на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал невозможными выборы на территории временно оккупированного Донбасса, пока Россия не передаст Киеву контроль над границей.

По словам главы государства, выборы на Донбассе в нынешней ситуации не были бы открытыми из-за отсутствия правоохранителей, наблюдателей и свободного доступа к участию для всех партий.

— Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемой Украиной. – Ред.) границы между Украиной и Россией. Границу должна контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть, — сказал Зеленский.

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Зеленский о Минских соглашениях

Президент Украины выразил недовольство последовательностью и формулировкой некоторых пунктов Минских соглашений.

По его словам, предоставление особого статуса Донбассу, которое Россия требует прописать в Конституции Украины, невозможно без согласия народа Украины.