Украина не сможет вернуть территории без переговоров с Путиным — Зеленский

Украина должна вести переговоры с Россией, в частности, ее лидером Владимиром Путиным, чтобы остановить войну на Донбассе и вернуть временно оккупированные территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe, которое состоялось 3 октября 2020 года.

— Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории, — сказал он.

Кроме переговоров с Россией о возвращении территорий, Украина должна работать над тем, чтобы иметь поддержку своих западных партнеров, добавил Зеленский.

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Зеленский не знает, когда закончится война

Президент Украины признался, что сейчас украинские власти не могут назвать дату окончания войны на Донбассе.

— У меня нет честного ответа, что, например, 31 числа 21-го года я точно закончу войну, и мы вернем наши территории, — сказал он в интервью Politico Europe.

При этом мир на востоке Украины Зеленский считает приоритетом своей работы.