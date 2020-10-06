PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський: Кажу відкрито – спочатку кордон, а потім вибори на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський назвав неможливими вибори на території тимчасово окупованого Донбасу, поки Росія не передасть Києву контроль над кордоном.

За словами глави держави, вибори на Донбасі в нинішній ситуації не були б відкритими через відсутність правоохоронців, спостерігачів та вільного доступу до участі для всіх партій.

– Ми не знаємо, що відбуватиметься, якщо не буде (контрольованого Україною. – Ред.) кордону між Україною і Росією. Кордон має контролювати саме українська влада. Я це кажу відкрито. Я вважаю, що по-іншому не може бути, – сказав Зеленський.

Читайте: Україна не зможе повернути території без переговорів із Путіним – Зеленський

Зеленський про Мінські угоди

Президент України висловив невдоволення послідовністю і формулюванням деяких пунктів Мінських угод.

За його словами, надання особливого статусу Донбасу, яке Росія вимагає прописати в Конституції України, неможливе без згоди народу України.

– Ніхто не може впливати на зміну Конституції України, крім народу України. Це передбачається тільки в такому форматі, – сказав Зеленський.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка