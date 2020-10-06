Зеленський: Кажу відкрито – спочатку кордон, а потім вибори на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський назвав неможливими вибори на території тимчасово окупованого Донбасу, поки Росія не передасть Києву контроль над кордоном.

За словами глави держави, вибори на Донбасі в нинішній ситуації не були б відкритими через відсутність правоохоронців, спостерігачів та вільного доступу до участі для всіх партій.

– Ми не знаємо, що відбуватиметься, якщо не буде (контрольованого Україною. – Ред.) кордону між Україною і Росією. Кордон має контролювати саме українська влада. Я це кажу відкрито. Я вважаю, що по-іншому не може бути, – сказав Зеленський.

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Зеленський про Мінські угоди

Президент України висловив невдоволення послідовністю і формулюванням деяких пунктів Мінських угод.

За його словами, надання особливого статусу Донбасу, яке Росія вимагає прописати в Конституції України, неможливе без згоди народу України.