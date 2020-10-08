Сколько людей в Украине за чертой бедности

Более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности. Прожиточный минимум составляет около $75 на одного человека в месяц. Минимальная заработная плата — $176.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время Социального форума Совета ООН по правам человека.

— При увеличении уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости, — отметила Денисова.

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По ее словам, уровень бедности среди пенсионеров остается высоким. 80% украинских пенсионеров получают выплаты ниже или на уровне предела монетарной бедности.

Рост бедности в Украине

Всемирный банк прогнозирует, что экономический кризис из-за пандемии коронавируса приведет к повышению уровня бедности в Украине.

По данным его отчета, в странах Европы и Центральной Азии в 2020 году ВВП сократится на 4,4%.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Фото: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека