PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Денег не хватает даже работающим: сколько людей в Украине за чертой бедности

Более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности. Прожиточный минимум составляет около $75 на одного человека в месяц. Минимальная заработная плата — $176.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время Социального форума Совета ООН по правам человека.

Сколько людей в Украине за чертой бедности

— При увеличении уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости, — отметила Денисова.

Читайте: ВВП Украины в 2020 упадет на 5,5% – Всемирный банк ухудшил прогноз

По ее словам, уровень бедности среди пенсионеров остается высоким. 80% украинских пенсионеров получают выплаты ниже или на уровне предела монетарной бедности.

Рост бедности в Украине

Всемирный банк прогнозирует, что экономический кризис из-за пандемии коронавируса приведет к повышению уровня бедности в Украине.

По данным его отчета, в странах Европы и Центральной Азии в 2020 году ВВП сократится на 4,4%.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Фото: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка