Ежегодно в ДТП в Украине погибает 3 тыс. человек: почему это происходит и кто виноват

По официальным данным, в прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине погибли 3 454 человека, 32 736 – получили травмы разной степени тяжести.

Экономика или сомнительная экономия?

Украина уверенно занимает одно из первых мест в Европе по количеству жертв ДТП. За пять лет на дорогах нашей страны погибли примерно столько же человек, сколько – за время войны на Востоке Украины. Смертельных ДТП в Украине в пять раз больше, чем в странах Евросоюза.

Каждый год в Украине в дорожно-транспортных происшествиях гибнут более 3 тыс. человек и более 30 тыс. получают травмы. Ежегодно из-за ДТП страна теряет $5 млрд или 2,5% ВВП.

Ключевых факторов, которые формируют такую ужасную картину, три: плохие дороги, беспечность водителей и отсутствие надлежащего технического контроля транспортных средств. Причем даже примерное вождение и полное следование правилам не может служить гарантией безопасности на дороге.

Почему так происходит

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни хватался за голову, прежде чем в сесть в видавший виды маршрутный автобус. Или, оказавшись в такси, испытывал шоковую терапию, оценив, что творится в салоне авто.

Но многие ли из нас задавались вопросом, как такие транспортные средства могли оказаться на дороге? Кто сделал эти машины полноправными участниками дорожного движения? И как вообще этот автомобиль или автобус смог пройти сертификацию или технический осмотр? Отсюда и отваливающиеся на ходу колеса, самостоятельно открывающиеся двери у маршруток, и масса ДТП, причиной которых указана техническая неисправность или потеря управления транспортным средством.

Почему такие цифры

По официальной статистике количество ДТП и пострадавших в них за минувший год увеличилось почти на 20 %. При этом, если верить цифрам, количество отремонтированных дорог увеличилось примерно на такую же цифру. Парадокс? Есть подозрение, что на статистику влияет и монополизация сферы обязательного технического контроля и сертификации транспортных средств, которая практически застопорила работу этой отрасли, превратила ее в фикцию.

Обязательный технический контроль в Украине осуществляют предприятия, которые аккредитованы и внесены в Реестр субъектов проведения обязательного технического контроля.

— На один автомобиль при технологически правильном осмотре в среднем уходит около 20-30 минут. Получается, при полной загрузке и 8-часовом рабочем дне, одно предприятие может обслужить около 24 машин. На 20 рабочих дней это получается около 480 автомобилей. Сейчас же мы знаем, что есть предприятия, которые выдают в месяц 2,6 тыс. протоколов обязательного технического контроля. Это просто нереально, — говорит эксперт Игорь Черненко.

С сертификацией ситуация критическая.

Раньше в Украине было 57 предприятий, которые осуществляли сертификацию и были уполномочены Министерством инфраструктуры Украины. Сейчас таковых осталось десять. Однако количество выданных сертификатов на все транспортные средства (как новые, так и б/у), неуклонно растет. Эксперты отрасли уверяют, что, учитывая загрузку предприятий, при квалифицированном техническом осмотре автомобиля, это невозможно физически.

— Доходит до того, что некоторые центры предлагают клиенту выслать фотографии и данные автомобиля, а сами в свою очередь обязуются также по почте прислать документы пройденной сертификации, — говорит Игорь Черненко.

Страдают люди и репутация

В итоге страдают не только участники дорожного движения, но и международная репутация Украины. Сложившаяся ситуация на наших дорогах в сфере техосмотров и сертификации автомобилей озаботила европейских партнеров.

Представители ведущих европейских компаний, поставляющих оборудование для техосмотров и сертификации транспортных средств, ознакомившись с ситуацией в Украине (под их маркой продолжают завозить или неработающие, или уже отработавшее свое оборудование), обратились с письмом в Кабинет министров с просьбой повлиять на текущее положение дел. Следующий шаг – подача исковых заявлений в суд.

Немало критики вызвал и проект закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. По мнению экспертов, принятие этого закона приведет к монополизации рынка, а его нормы не отвечают требованиям Европейского Союза.

— Как это часто бывает, благими намерениями вымощена дорога в ад. За красивой вывеской скрывается большая монополизация рынка, происходящая уже сейчас. Которой просто нужно придать законную форму. В итоге мы получим то, что уже имеем, но в гораздо больших масштабах – фиктивные фирмы, липовые техосмотры и сертификации. И, как следствие, увеличение количества ДТП и летальных исходов, — говорит Черненко.

Максим Розенко