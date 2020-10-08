Щороку у ДТП в Україні гине 3 тис. осіб: чому це відбувається та хто винен

За офіційними даними, минулоріч в результаті дорожньо-транспортних пригод в Україні загинули 3 454 людини, 32 736 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Економіка або сумнівна економія?

Україна впевнено посідає одне з перших місць в Європі за кількістю жертв ДТП. За п’ять років на дорогах нашої країни загинули приблизно стільки ж людей, скільки – за час війни на Сході України. Смертельних ДТП в Україні уп’ятеро більше, ніж в країнах Євросоюзу.

Щороку в Україні в дорожньо-транспортних пригодах гинуть понад 3 тис. осіб і понад 30 тис. отримують травми. Щорічно через ДТП країна втрачає $5 млрд або 2,5% ВВП.

Ключових чинників, які формують таку жахливу картину, три: погані дороги, безпечність водіїв і відсутність належного технічного контролю транспортних засобів. Причому навіть відремонтовані траси і повне дотримання правил не можуть служити гарантією безпеки на дорозі.

Чому так відбувається

Напевно, кожен з нас хоча б раз у житті хапався за голову, перш ніж сісти в старенький маршрутний автобус. Або, опинившись в таксі, відчував шокову терапію, оцінивши, що коїться в салоні авто.

Але чи багато хто з нас запитував, як такі транспортні засоби могли опинитися на дорозі? Хто зробив ці машини повноправними учасниками дорожнього руху? І як взагалі цей автомобіль або автобус змогли пройти сертифікацію або технічний огляд? Колеса, які відвалюються на ходу, дивовижні двері маршруток, які самостійно відкриваються, і, як наслідок, безліч ДТП, причиною яких вказана технічна несправність або втрата управління транспортним засобом.

Чому такі цифри

За офіційною статистикою кількість ДТП і постраждалих в них за минулий рік збільшилася майже на 20%. Однак, якщо вірити цифрам, кількість відремонтованих доріг збільшилася приблизно на таку ж цифру. Парадокс? Є підозра, що на статистку впливає монополізація сфери обов’язкового технічного контролю та сертифікації транспортних засобів, яка практично зупинила роботу цієї галузі, перетворила її на фікцію.

Обов’язковий технічний контроль в Україні здійснюють підприємства, які акредитовані і внесені до Реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю.

— На один автомобіль при технологічно правильному огляді в середньому йде близько 20-30 хвилин. При повному завантаженні у 8-годинний робочий день одне підприємство може обслужити близько 24 машин. На 20 робочих днів – виходить близько 480 автомобілів. Зараз же ми знаємо, що є підприємства, які видають 2,6 тис. протоколів обов’язкового технічного контролю в місяць. Це просто нереально, – каже експерт Ігор Черненко.

Що стосується сертифікації, то ситуація тут критична.

Раніше в Україні було 57 підприємств, які здійснювали сертифікацію і були уповноважені Міністерством інфраструктури України. Зараз таких залишилося десять. Але при цьому кількість виданих сертифікатів неухильно зростає. Проте експерти галузі запевняють, що, з огляду на завантаження підприємств, при кваліфікованому технічному огляді автомобіля, це просто неможливо фізично.

— Доходить до того, що деякі центри пропонують клієнту вислати фотографії та дані автомобіля, а самі в свою чергу зобов’язуються також поштою надіслати документи пройденої сертифікації, – каже Ігор Черненко.

Страждають люди і репутація

В результаті страждають не тільки учасники дорожнього руху, а й міжнародна репутація України. Ситуація, що склалася в сфері техоглядів і сертифікації автомобілів, стурбувала європейських партнерів.

Представники провідних європейських компаній, що постачають обладнання для техоглядів і сертифікації транспортних засобів, ознайомившись з ситуацією в Україні (під їхньою маркою продовжують завозити або несправне, або таке, що вже відпрацювало своє), звернулися з листом до Кабінету міністрів з проханням вплинути на поточний стан справ. Наступний крок – подання позовних заяв до суду.

Чимало критики викликав і проект закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку. На думку експертів, прийняття цього закону призведе до монополізації ринку, а його норми не відповідають вимогам Європейського Союзу.

— Як це часто буває, благими намірами вимощена дорога в пекло. За красивою вивіскою ховається велика монополізація ринку, яка відбувається вже зараз. Якій просто потрібно надати законну форму. У підсумку ми отримаємо те, що вже маємо, але в набагато більших масштабах – фіктивні фірми, липові техогляди і сертифікації. І, як наслідок, збільшення кількості ДТП та смертей, – каже Черненко.

Максим Розенко