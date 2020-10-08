В Киеве на ходу загорелась маршрутка

В Киеве во время движения загорелась маршрутка. Инцидент произошел на улице Семьи Кульженко в Оболонском районе.
На помощь бросились водители, проезжавшие рядом. Им удалось ликвидировать пламя огнетушителями.
Потом на место происшествия прибыли спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Во время инцидента не пострадал ни один человек.
В столице маршрутка сбила людей
В Киеве водитель маршрутки сбил трех человек — одна женщина погибла, двух забрали в больницу. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября на проспекте Свободы.
По словам очевидцев, мужчина не остановился на светофоре, когда люди переходили дорогу на зеленый свет.
Водитель утверждает, что в маршрутном такси перестали работать тормоза. Полиция расследует происшествие.