В Киеве на улице Малевича мотоциклист устроил стрельбу по людям.
Стрелка задержали полицейские, которые устроили за ним погоню, сообщает Киев оперативный.
Мотоциклист проигнорировал требование остановится и протаранил полицейский автомобиль. Получил травму ноги.
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Патрульные нашли у него пистолет. Все обстоятельства инцидента выясняются.
Стрельба на вокзале
2 октября в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале мужчина выстрелил в знакомую из пневматического пистолета.
У одного из киосков на Вокзальной площади между женщиной и мужчиной возник конфликт.
В результате стрельбы больше никто не пострадал.