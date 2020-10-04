В Киеве на улице Малевича мотоциклист устроил стрельбу по людям.

Стрелка задержали полицейские, которые устроили за ним погоню, сообщает Киев оперативный.

Мотоциклист проигнорировал требование остановится и протаранил полицейский автомобиль. Получил травму ноги.

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Патрульные нашли у него пистолет. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Стрельба на вокзале

2 октября в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале мужчина выстрелил в знакомую из пневматического пистолета.

У одного из киосков на Вокзальной площади между женщиной и мужчиной возник конфликт.

В результате стрельбы больше никто не пострадал.