У Києві на ходу загорілася маршрутка

У Києві під час руху загорілася маршрутка. Інцидент трапився на вулиці Сім’ї Кульженків в Оболонському районі.

На допомогу кинулися водії, які проїжджали поруч. Їм вдалося ліквідувати полум’я вогнегасниками.

Згодом на місце події прибули рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуації.

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Під час інциденту не постраждала жодна людина.

У столиці маршрутка збила людей

У Києві водій маршрутки збив трьох людей – одна жінка загинула, двох забрали до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 жовтня на проспекті Свободи.

За словами очевидців, чоловік не зупинився на світлофорі, коли люди переходили дорогу на зелене світло.

Водій стверджує, що у маршрутному таксі перестали працювати гальма. Поліція розслідує подію.