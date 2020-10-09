Коболева рассматривают как кандидата на должность премьера — Рахманин

Председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева рассматривают как одного из кандидатов на должность премьер-министра Украины в конце года.

Об этом в эфире программы Ну і тиждень на Громадському радіо сообщил Сергей Рахманин — председатель фракции Голос.

— Все больше людей говорят, что в ноябре возможна смена премьера и Коболев рассматривается как наиболее реалистичный кандидат на эту должность, — отметил он.

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Информация о том, что Андрей Коболев может стать новым главой правительства, появляется уже не впервые. В частности, в июле 2019 года его кандидатуру уже рассматривать на эту должность.

Что известно об Андрее Коболеве

Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень магистра международных экономических отношений.

С 2002 по 2010 год работал в Нафтогазе Украины, где поднялся до советника председателя правления.

В 2014 году Андрей Коболев стал председателем правления Нафтогаза Украины. Именно тогда в Нафтогазе провели ряд реформ, благодаря которым Украина смогла избавиться от зависимости от российского газа и начала закупать его у Европы на рыночных условиях.

Источник: Громадське радіо