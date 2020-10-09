Коболєва розглядають як кандидата на посаду прем’єра – Рахманін

Голову правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва розглядають як одного з кандидатів на посаду прем’єр-міністра України в кінці року.

Про це в ефірі програми Ну і тиждень на Громадському радіо повідомив Сергій Рахманін – голова фракції Голос.

– Все більше людей говорять, що в листопаді можлива зміна прем’єра і Коболєв розглядається як найбільш реалістичний кандидат на цю посаду, – зазначив він.

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Інформація про те, що Андрій Коболєв може стати новим главою уряду, з’являється вже не вперше. Зокрема, у липні 2019 року його кандидатуру вже розглядати на цю посаду.

Що відомо про Андрія Коболєва

Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь магістра міжнародних економічних відносин.

З 2002 до 2010 року працював у Нафтогазі України, де піднявся до радника голови правління.

У 2014 році Андрій Коболєв став головою правління Нафтогазу України. Саме тоді у Нафтогазі провели низку реформ, завдяки яким Україна змогла позбутися залежності від російського газу і почала закуповувати його в Європи на ринкових умовах.

Джерело: Громадське радіо