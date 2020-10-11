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Факты / Украина

Осенние каникулы начнутся раньше: Шкарлет назвал дату

В Украине осенние каникулы начнутся с 15 октября и продлятся до 30 октября.

Об этом заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

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— Мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо во все заведения общего среднего образования по установлению каникул с 15 до 30 октября, — отметил Шкарлет.

Также он уточнил, что эти рекомендации будут касаться всех карантинных зон.

Решение о старте каникул 15 октября правительство рассмотрит 13 октября.

Дистанционное обучение в университетах

В Украине готовятся ввести дистанционное обучение в высших учебных заведениях из-за распространения коронавируса.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого, такое решение полностью поддерживает руководство учебных заведений.

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