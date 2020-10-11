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Факти / Україна

Осінні канікули розпочнуться раніше: Шкарлет назвав дату

В Україні осінні канікули розпочнуться з 15 жовтня і триватимуть до 30 жовтня.

Про це заявив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет. 

Читайте: Нові штрафи та дистанційне навчання: в Україні посилять карантин

– Ми ухвалили рішення, відповідно до якого завтра, 12 жовтня, буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня, – зазначив Шкарлет. 

Також він уточнив, що ці рекомендації стосуватимуться всіх карантинних зон. 

Рішення щодо старту канікул 15 жовтня уряд розгляне 13 жовтня.

Дистанційне навчання у ВНЗ

В Україні готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах через поширення коронавірусу.

За словами голови Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайла Радуцького, таке рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів.

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