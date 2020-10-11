В Україні осінні канікули розпочнуться з 15 жовтня і триватимуть до 30 жовтня.

Про це заявив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

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– Ми ухвалили рішення, відповідно до якого завтра, 12 жовтня, буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня, – зазначив Шкарлет.

Також він уточнив, що ці рекомендації стосуватимуться всіх карантинних зон.

Рішення щодо старту канікул 15 жовтня уряд розгляне 13 жовтня.

Дистанційне навчання у ВНЗ

В Україні готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах через поширення коронавірусу.

За словами голови Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайла Радуцького, таке рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів.