В Украине готовятся ввести дистанционное обучение в высших учебных заведениях из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

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— Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе умер декан географического факультета КНУ им. Шевченко, — отметил Радуцкий.

Ужесточение карантина в Украине

Украинская власть приняла ряд решений, которые призваны бороться с распространением коронавируса в стране.

В красной и оранжевой карантинных зонах ужесточат карантин, а также в стране готовят дополнительные госпитале в трех городах.

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