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Факты / Украина / Общество

Превышает норму в два раза: Киев в десятке городов с наиболее загрязненным воздухом

В Киеве 11 октября резко увеличился уровень загрязнения воздуха и теперь составляет 98 пунктов при норме в 50.

Таким образом норма превышена в два раза.

В мировом рейтинге по уровню загрязненности воздуха украинская столица занимает 9 место. Но еще в 08.00 Киев был на третьем месте, поскольку загрязненность воздуха составляла 153 пункта.

Загрязненность воздуха в Киеве: столица в десятке городов с самым грязным воздухом

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Первое место в мировом рейтинге занимает Дели (Индия) с индексом 166, второе — город Дакка (Бангладеш) с индексом 155, а на третьем — город Мумбаи в Индии с индексом 120.

В сентябре этого года из-за дыма в Киеве показатели загрязненности воздуха также выросли до опасной нормы.

Тогда, по данным экологического бота по загрязненности воздуха SaveEcoBot, на Осокорках индекс качества составлял 213-163 пункта, на Позняках — 168-132, на Харьковском массиве — 153 при норме 0-50.

Источник: Іqair

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