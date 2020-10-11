Забрудненість повітря в Києві: столиця у десятці міст з найбруднішим повітрям

У Києві 11 жовтня різко збільшився рівень забрудненості повітря і тепер становить 98 пунктів при нормі в 50.

Таким чином норма перевищена у два рази.

У світовому рейтингу за рівнем забрудненості повітря українська столиця посідає 9 місце. Але ще о 08.00 Київ був на третьому місці, оскільки забрудненість повітря становила 153 пункти.

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Перше місце у світовому рейтингу посідає Делі (Індія) з індексом 166, друге – місто Дака (Бангладеш) з індексом 155, а на третьому – місто Мумбаї в Індії з індексом 120.

У вересні цього року через дим у Києві показники забрудненості повітря також зросли до небезпечної норми.

Тоді, за даними екологічного боту щодо забрудненості повітря SaveEcoBot, на Осокорках індекс якості становив 213-163 пункти, на Позняках – 168-132, на Харківському масиві – 153 за норми 0-50.

Джерело: Іqair