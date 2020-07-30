С каждым годом дышать становится труднее: чем опасен воздух в Киеве и советы врачей

На прошлой неделе уровень загрязнения воздуха в Киеве превышал предельно допустимые нормы. Особенно это касается улиц, где оживленное автомобильное движение, а еще плюс жара.

На центральных улицах и проспектах в 5-7 раз выросли показатели диоксида азота, концентрация формальдегида на некоторых постах превышена в 3-4 раза, в полтора раза возросло количество частиц пыли.

Несмотря на карантин и сезон летних отпусков, столичные пробки никуда не исчезли. Большинство киевлян чтобы не подвергаться опасности в троллейбусах и маршрутках пересели на автомобили. Ситуацию усугубляет и габаритный транспорт, который транзитом курсирует через город. Кроме проспекта Победы превышение предельно допустимых концентраций зафиксировали на Бессарабской и Демеевской площадях, проспекте Науки, бульварах Леси Украинки и Вацлава Гавела. Люди говорят, ежегодно дышать становится все труднее.

Впрочем специалисты геофизической обсерватории успокаивают — ситуация уже лучше, уровень загрязнения умеренный. Превышение показателей привычное для жаркой летней погоды, такое фиксируют в Киеве почти каждое лето. В зеленых зонах и жилых массивах воздух в норме. На центральный магистралях дышать станет свободнее, когда спадет жара, говорят специалисты.

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Меньше оптимизма у медиков, мол из-за грязного воздуха ежегодно в мире умирает более 7 млн ​​человек. Концентрация в воздухе вредных веществ вызывает многие болезни — бронхиты, различные аллергии и даже может привести к тромбу. В зоне риска пожилые люди. Врачи рекомендуют всем пить много воды, а еще носить медицинские маски. Они защищают не только от коронавируса, но и фильтруют воздух, которым мы дышим.

Кроме того рекомендуют дома чаще делать влажную уборку, чтобы не дышать пылью, использовать увлажнители воздуха. Если живете у магистралей — лишний раз не открывать окна.

Загрязнение воздуха

24 апреля 2020 года индекс загрязнения воздуха в Киеве составил 155 пунктов при норме в 50 пунктов. Таким образом столица Украины оказалась на вершине рейтинга городов с самым грязным воздухом на планете.